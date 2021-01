«I gol che fa Zielinski io me li sognavo quando giocavo». Gennaro Gattuso fa i complimenti al suo azzurro, man of the match nel pomeriggio a Cagliari. «So che Piotr riesce a fare cose incredibili in campo, danza sul pallone, è un giocatore completo e ha tutto per diventare un gran calciatore. Gli manca cattiveria negli ultimi metri ma sta giocando più avanzato e sta facendo bene».

Ma la gara appena vinta ha ancora qualche risvolto buio. «Non possiamo arrivare tante volte davanti alla porta e non avere veleno. Sono contento della prestazione ma abbiamo creato dieci palle gol nonostante le assenze offensive e non abbiamo concretizzato. Sul gol subito sembravamo una banda di ragazzini che hanno paura di mettere il piede. Creiamo tanto, siamo quelli che creano di più in campionato, ma poi ci manca il veleno. È stato bravo Zielinski a segnare subito il raddoppio, altrimenti staremmo parlando di un'altra partita», ha detto Gattuso a Sky.

Non esiste, però, alcun caso Osimhen. «Lippi, quando lo facevo arrabbiare, mi diceva sempre di farmi bollire nel mio brodo. Lo stesso farà Victor: sa che ha commesso una sciocchezza, ha chiesto scusa, sa che lo aspettiamo io e la società» ha confermato l'allenatore azzurro. «Poi il club prenderà le sue decisioni sul caso, noi lo aspettiamo perché è un giocatore importante per noi. Ma le responsabilità sono anche le mie: anche io ho detto sì a mandarlo in Belgio, anche io ho detto sì a mandarlo in Nigeria, quando tornerà gli dirò quello che penso».

