LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono incontrati quasi per caso e ora non vogliono perdersi. Il Napoli epossono giurarsi amore, non eterno ma comunque duraturo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nell'agenda del club - dopo il rinnovo di alcuni calciatori importanti come Mertens - c'è da definire anche la situazione di Rino, arrivato lo scorso dicembre per guadagnarsi la riconferma e ora saldo al comando della squadra.è al centro del progetto. Dal campo alla gestione, alle strategie. Col suo entourage ci sono già stati i primi primissimi approcci nelle ultime settimane di quasi immobilità, prima del rientro agli allenamenti. L'idea delè un triennale che possa accontentare l'allenatore calabrese e dare stabilità ad una squadra che deve ridarsi forma nei prossimi mesi.