Napoli, nuovi controlli per Ghoulam: «Tutto procede nel modo migliore»

A due mesi dall'operazione al ginocchio, tutto procede come da calendario per Faouzi Ghoulam. Il terzino algerino del Napoli sta continuando le terapie riabilitative per la rottura del crociato e potrà tornare in campo la prossima stagione.

LEGGI ANCHE Napoli al lavoro, riecco Lobotka: palestra per lo slovacco e Koulibaly

Questo il comunicato del club azzurro: «Faouzi Ghoulam, accompagnato dal Dottor Raffaele Canonico, è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani. Si comunica con piacere che l'esito del controllo al ginocchio sinistro è positivo, il calciatore continuerà l'iter riabilitativo come da protocollo».