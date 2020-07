LEGGI ANCHE

😳 Lorenzo Insigne: “Lo fa sempre il fenomeno contro di noi”. pic.twitter.com/TYuP7C2Xbc — Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) July 22, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 2-1 pesante quello subito dalieri sera a Parma, un risultato deciso da tre diversi rigori molto contestati. Soprattutto il primo fischio dell'arbitro Giua controè stato analizzato dagli azzurri prima in campo e poi nel post, con le parole di Rino Gattuso che ha provato a minimizzare gli episodi.Nel frattempo, in rete spunta l'audio delle parole di Lorenzo Insigne , il capitano azzurro in campo anche ieri sera al Tardini. «Non lo fischiare il fallo a centrocampo, eh! Mi raccomando...fa sempre il fenomeno contro di noi» l'audio rubato a Insigne. Il riferimento chiaro va allo scorsodi febbraio, quandofu criticato aspramente dai tifosi del Napoli per alcuni episodi molto controversi giudicati a sfavore degli azzurri.