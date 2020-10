Ispettori della Procura della Figc sono a Castel Volturno per verificare la «bolla» in cui il Napoli si è chiuso da martedì dopo il giro dei tamponi che ha escluso nuove negatività all'interno del gruppo di Gattuso dopo i casi positivi Zielinski e Elmas. I giocatori dovranno rimanere in isolamento per due settimane, come disposto dalla Asl.



La Procura Figc ha anche aperto un'inchiesta nei giorni scorsi sui motivi della mancata partenza del Napoli per Torino, dove domenica avrebbe dovuto giocare la partita contro la Juventus. Oggi è previsto un nuovo giro di tamponi per il gruppo squadra.