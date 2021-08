Napoli-Juan Jesus, ora è ufficiale: contratto di un anno (con opzione)

Resteranno insieme per un anno. Forse due, se il Napoli vorrà: nel contratto che legherà Juan Jesus al club azzurro, infatti, un’opzione per prolungare fino al 2023 l’eventuale rapporto. La trattativa lampo è cominciata lunedì, subito dopo ferragosto e ora è ufficiale, come confermato da De Laurentiis su Twitter. Il brasiliano è il primo acquisto a tutti gli effetti del nuovo Napoli di Spalletti che aveva già conosciuto nel 2016 con lode annessa: «Ho sentito molta gente dire che Spalletti ti migliora tanto e per ora posso confermarlo. Sono qui per fare finalmente il salto di qualità».

E proprio l’allenatore toscano lo aveva chiesto a Giuntoli per completare il pacchetto di centrali a disposizione: un calciatore sicuramente esperto (30 anni) e da diverso tempo in Italia, prima con l’Inter e poi con la Roma. Ingaggio non pesante per il brasiliano e la possibilità di giocarsi le chances quando necessario, con una duttilità che ne favorirà l’innesto (può giocare anche da terzino a sinistra per l’occasione). Le visite mediche svolte nella mattinata di martedì hanno convinto il club prima della firma.