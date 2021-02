«Ho letto che Gattuso paga il momento ‘buio’ di Insigne…trovatemelo voi un attaccante esterno che corre 12 kilometri in media a gara». Così Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, difende il suo assistito a poche ore da Napoli-Juventus. «Forse è meno brillante quando arriva in avanti, ma dà sempre una mano alla squadra ed è la cosa che Gattuso gli chiede. Non esistono due Insigne, sono i moduli, le richieste degli allenatori e i compiti in campo a fare la differenza».

LEGGI ANCHE Napoli-Juventus, Pirlo sfida Gattuso: «Dalla Supercoppa è cambiato tutto»

Nell'occhio del ciclone ci è finito anche Gattuso: «Mancano pilastri come Mertens, Koulibaly, per Gattuso non è facile fa esprimere una squadra al massimo con tante defezioni importanti» ha aggiunto Pisacane a Sky. «Sento parlare tanto di Giuntoli e mi dispiace, forse qualcuno ha dimenticato in fretta il grande lavoro fatto fin qui per il club. Certo, a tutti capita di sbagliare un colpo, ma anche negli errori ha sempre fatto il bene del club. I tifosi sono dalla parte della squadra, di Insigne e di Gattuso. Vedo descrivere una situazione che non c’è: incomprensioni, litigi, tutte falsità. Se qualcuno vuole criticare è libero di farlo, ma così non si fa il bene di nessuno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA