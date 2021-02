Se ci fosse stato il pubblico sugli spalti, questa allo stadio Maradona sarebbe stata, come sempre, la partita dell'anno. Napoli-Juventus ha un fascino particolare per i tifosi azzurri e il risultato, indipendentemente dalla posizione in classifica delle due sfidanti, assume sempre un valore particolare. Quest'anno, poi, c'è il precedente della disputa legata al mancato svolgimento della gara di andata, che è ancora da recuperare, elemento che ha contribuito a rendere ancora più evidente l'asprezza del confronto.

LA PARTITA IN DIRETTA

NAPOLI (4-2-3-1)

25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 33 Rrahmani, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui; 5 Bakayoko, 20 Zielinski: 21 Politano, 24 Insigne, 11 Lozano; 9 Osimhen.

A disposizione: 1 Meret, 16 Contini, 3 Zedadka, 7 Elmas, 8 Fabian Ruiz, 37 Petagna, 38 Costanzo, 58 Cioffi, 68 Lobotka. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2)

1 Szczesny; 16 Cuadrado, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 13 Danilo; 22 Chiesa, 30 Bentancur, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi; 9 Morata, 7 Cristiano Ronaldo.

A disposizione: 31 Pinsoglio, 77 Buffon, 12 Alex Sandro, 14 McKennie, 19 Bonucci, 28 Demiral, 36 Di Pardo, 38 Frabotta, 41 Fagioli, 44 Kulusevski, 51 Peeters. All. Pirlo.

ARBITRO: Doveri di Roma 1.

