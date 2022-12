Napoli-Juventus, ecco i biglietti: 50 euro per le Curve

Tutto pronto - o quasi - a Napoli-Juventus, la prima gara al Maradona che il Napoli di Luciano Spalletti giocherà in campionato nel 2023. Come informato dal club azzurro, i tagliandi per il match che si giocherà il 13 gennaio 2023 alle ore 20.45 saranno posti in vendita a partire dalle ore 15.00 di oggi. Prezzi alti per i tifosi non abbonati: 50 euro per gli accessi in Curva, 85 euro invece per i Distinti. In una prima fase di vendita, i settori superiori delle Curve e dei Distinti resteranno chiusi e saranno posti in vendita solo gli anelli inferiori, oltre alla Tribuna Posillipo e alla Tribuna Nisida.

Questi i prezzi:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.