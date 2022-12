Lozano, il Mondiale fa male: perde il 30% del suo valore

Non ha portato troppa fortuna a Hirving Lozano l'ultimo Mondiale in Qatar. Il messicano del Napoli ha dovuto salutare la competizione dopo i gironi, incapace di qualificarsi con la sua nazionale al turno successivo della Coppa del Mondo in un girone che prevedeva anche Arabia Saudita, Argentina e anche Polonia del compagno Zielinski.

Prestazioni non certo indimenticabili per il Chucky, che ne ha riserntito anche nella valutazione: secondo il portale specializzato Transfermarkt, infatti, il valore di Lozano si attesta sui 28-30 milioni di euro oggi, in calo rispetto alla valutazione di circa 40 milioni di qualche mese fa. Il valore del messicano ha subito un calo del 30%, un dato da risollevare nei prossimi sei mesi con la maglia del Napoli.