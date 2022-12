Una sola stagione a Lille, ma per Victor Osimhen quella in francia è stata un'annata fondamentale per la sua carriera. Ecco perché dopo il match di ieri sera al Maradona, l'attaccante del Napoli ha fatto visita agli ex compagni francesi nel loro spogliatoio. Il nigeriano si è intrattenuto con Weah, David e Bamba, affrontati anche in campo, prima di fare ritorno a casa.