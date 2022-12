Raspadori ci crede: «Io mezz'ala? Si può»

«Ci dispiace soprattutto per i tifosi presenti, non siamo riusciti a fare quello che dovremmo fare, viste le nostre qualità». Giacomo Raspadori chiede idealmente scusa ai tifosi presenti al Maradona, dopo la sconfitta contro il Lille. «C’è bisogno di lavorare ancora tanto. Ci sono stati tanti errori tecnici, è mancata la cattiveria giusta. Poi abbiamo fatto anche cose buone, proveremo ad analizzare tutto per ripartire».

«L’entusiasmo non ci manca, noi giochiamo anche per vincere le amichevoli, ma dobbiamo ancora migliorare le cose su cui possiamo lavorare» ha detto l'azzurro. «Poter ricoprire più ruoli per me è una possibilità da sfruttare: sono giovane e c’è sempre da imparare. Voglio mettere in condizione me e i compagni di esprimerci al meglio. Io ci credo tanto, ci devo ancora lavorare, ma ho la disponibilità dei miei compagni che mi aiuta. Posso fare la mezz’ala, quando sono in mezzo al campo io mi sento sempre a mio agio».