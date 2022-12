Il Napoli segue due gemelli in Lega Pro

Cristian e Stiven Shpendi sono due attaccanti albanesi classe 2003 che stanno accendendo su di loro i riflettori con la maglia del Cesena, prestazioni importanti da mesi tra Primavera e prima squadra che hanno portato all'attenzione anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis: secondo Sportitalia, infatti, il club azzurro starebbe seguendo le prestazioni dei due calciatori del Cesena da vicino e con molto interesse in vista della prossima estate.

Tra i due, Stiven ha già segnato 3 reti in 11 presenze con la maglia bianconera in questa stagione di Lega Pro. I due hanno, complessivamente, un valore che al momento è sotto il milione di euro, fattore economico interessante per un club semprer attento all'investimento come il Napoli.