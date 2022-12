Il Mondiale delle big, quale squadra ha più minuti? Napoli fuori dal podio

Con il Mondiale ormai alle spalle, i top club di Serie A pensano al ritorno in campo fissato per il prossimo 4 gennaio con il campionato. Ma quale squadra di vertice della Serie A ha accumulato più minuti in campo - e quindi potenzialmente anche più stanchezza da smaltire - con i convocati che hanno preso parte alla Coppa del Mondo in Qatar?

Lo scettro in Italia va alla Juventus di Max Allegri, che si riporterà a casa due campioni del Mondo come Di Maria e Paredes: in totale i bianconeri hanno messo insieme 2.628 minuti e 2 gol dagli 11 convocati. Subito dietro l'Inter di Inzaghi con 1.416 minuti totali giocati e 1 gol segnato dai 6 convocati, poi il Milan dei francesi delusi come Maignan e Theo: 1.409 minuti totali giocati e 5 gol segnati dai 7 convocati. Il Napoli di Spalletti fuori dal podio: per gli azzurri 1.280 minuti totali giocati e 1 gol segnato dai 5 convocati (quello di Zielinski contro l'Arabia Saudita).