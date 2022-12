Napoli-Lille 1-4: poker francese, Raspadori segna il gol della bandiera

93' - Gol della bandiera per il Napoli: a segnare è Raspadori, bravo a superare tutti dal cuore dell'area di rigore.

83' - Escono Juan Jesus, Di Lorenzo e Kvaratskhelia, entrano Zedadka, Zanoli, Barba.

82’ - Poker Lille! I francesi passeggiano sul Napoli che becca anche il quarto gol ancora in ripartenza: è Bamba a chiudere un’azione veloce e precisa della squadra di Fonseca che manda i titoli di coda.

77’ - I francesi chiudono i conti: con il Napoli spinto in avanti alla ricerca del gol, il Lille riparte e fa male con Ounas, bravo a colpire Meret con il più classico dei gol degli ex. 3-0 per il Lille e notte buia per gli azzurri.

71' - Fuori Elmas e dentro Raspadori. Spalletti prova a smuovere le acque in attacco.

70' - Fuori Politano, Lobotka e Osimhen, dentro Simeone, Zerbin e Gaetano.

63’ - Raddoppio Lille: Jonathan David ci mette pochi secondi a farsi valere, al primo pallone toccato riesce a superare Meret e siglare il 2-0 per i francesi.

58’ - Occasione anche per il Lille che si fa vedere di nuovo dalle parti di Meret. Tiro dal limite di Zhegrova che però viene rimpallato proprio da un compagno di squadra e si spegne sul fondo.

52’ - Punizione pericolosa di Kvaratskhelia che inaugura il secondo tempo degli azzurri. Il destro del georgiano dal limite si spegne sopra la traversa.

45’ - Ancora Kvaratskhelia sciupone: il georgiano spreca un’occasione d’oro dentro l’area di rigore su invito perfetto di Osimhen, che era riuscito a costruire da solo l’ennesima azione offensiva pericolosa.

42’ - Occasione d’oro per il Napoli che alza i giri del motore: Elmas costruisce splendidamente in area, scarico per Kvaratskhelia che però si fa murare da Diakité.

32’ - Fa tutto Osimhen: l’attaccante azzurro lotta e combatte in avanti quasi da solo, si costruisce un’occasione per il pari ma il suo tiro si spegne sull’esterno della rete.

20’ - Ancora un’occasione Napoli: palla vagante in area di rigore, Elmas appoggia per Kvaratskhelia che prova a sorprendere il portiere avversario, ma il tiro è lento e centrale. Passano trenta secondi e ci prova anche Ndombelé: il destro è potente ma di poco alto sopra la traversa.

19’ - Risposta immediata del Napoli: cross al centro di Politano e Osimhen tenta una rovesciata quasi impossibile, che si spegne però alta sopra la traversa. È sempre il nigeriano il più pericoloso tra gli azzurri.

18’ - Passa in vantaggio il Lille di Fonseca: dopo qualche azione pericolosa sventata dalla difesa, è Diakite a portare avanti i francesi sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dopo la sconfitta contro il Villarreal di sabato scorso, il Napoli di Luciano Spalletti torna al Maradona per l’ultima gara - seppur amichevole - del suo 2022. A sfidare gli azzurri questa sera sarà il Lille di Fonseca, l’ex allenatore della Roma che oggi guida i francesi dell’ex azzurro Adam Ounas.

Spalletti deve rinunciare a Diego Demme, infortunato, così come a Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu, già assenti negli ultimi match amichevoli. Mancheranno anche i cinque nazionali impegnati ai Mondiali nell’ultimo mese: oggi è rientrato anche Kim Min Jae, tutti sono tornati a Napoli, ma si aggregheranno al gruppo solo nei prossimi giorni. Spazio dunque a Ndombelé, Lobotka e Elmas in mezzo al campo, davanti confermato Osimhen con Kvara e Politano. Non c’è Ounas nel Lille: spazio a Weah con André Gomes in mezzo al campo e davanti spazio a Zhegrova-Virginius.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Mario Rui, Ndombele, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lille (3-5-2): Chevalier, Diakité, Fonte, Djaló, Weah, André, André Gomes, Cabella, Angel, Zhegrova, Virginius