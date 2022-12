Napoli, occasione Isco: può arrivare subito gratis

Senza contratto nel bel mezzo della stagione, un destino singolare quello di Francisco Román Alarcón Suárez, conosciuto dagli appassionati come Isco, ex talento del Real Madrid e della nazionale spagnola che ha rescisso ufficialmente il suo contratto con il Siviglia in queste ore diventando a tutti gli effetti free agent per il mercato di gennaio.

E, secondo quanto riportato dai media spagnoli, il suo entourage si sarebbe già mosso per trovare una nuova casa: tra i club a cui sarebbe stato proposto lo spagnolo anche il Napoli, in Italia unico insieme alla Juventus. Ma sulle tracce di Isco potrebbero esserci anche club inglesi come il Wolverhampton e l'Aston Villa.