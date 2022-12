Kvaratskhelia premiato in Georgia: miglior giovane atleta dell'anno

Altro riconoscimento in vista per Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore georgiano del Napoli arrivato in azzurro la scorsa estate e diventato subito punto di riferimento per la squadra di Luciano Spalletti, oltre che beniamino dei tifosi azzurri.

Kvaratskhelia è stato infatti insignito dal Comitato Olimpico della sua Georgia del riconoscimento di Miglior Atleta Giovane del 2022, un anno che ha sicuramente cambiato la vita del calciatore georgiano tra il Rubin Kazan, la Dinamo Batumi e l'arrivo a Napoli. Premiati con lui anche il judoka Tato Grigalashvili (Miglior Atleta), il sollevatore di pesi Lasha Talakhadze e la judoka Eter Liparteliani (miglior Atleta Giovane Donna).