Napoli-Lille senza Demme e Rrahmani: i nazionali restano out

Ancora tanti assenti per Luciano Spalletti e il Napoli che questa sera al Maradona troveranno il Lille nell'ultima uscita - seppur amichevole - del 2022. L'allenatore azzurro dovrà fare a meno di Sirigu, Rrahmani, e ora anche Diego Demme: il tedesco ha fatto lavoro personalizzato in palestra per affaticamento muscolare e non prenderà parte alla partita di questa sera. Kim è rientrato dall’impegno con la propria nazionale ai Mondiali ma non sarà del match così come gli altri reduci dal Qatar.

I convocati:

Idasiak, Marfella, Meret

Barba, Di Lorenzo, Zanoli, Hysaj, J. Jesus, Ostigard, Mario Rui, Zedadka

Elmas, Gaetano, Lobotka, Marchisano, Ndombelé, Spavone, Zerbin

Kvaratskhelia, Osimhen, Simeone, Raspadori, Politano, Russo