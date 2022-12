Fonseca esalta Spalletti: «Napoli migliore in Europa»

«Non possiamo dimenticare che in questo momento il Napoli è la miglior squadra d’Italia e una delle migliori in Champions League» dice Paulo Fonseca, allenatore del Lille questa sera in campo contro gli azzurri. «È una squadra fortissima, per noi è un bel test giocare contro una squadra come la loro».

«Spalletti sta facendo un grandissimo lavoro, è un grandissimo allenatore e in tutta Europa si parla del gioco del Napoli che sta giocando benissimo. Mi piace molto» ha continuato a Sky Sport. «Osimhen ha fatto molto bene qui al Lille. Noi in Francia abbiamo tanti buoni giocatori e giovani e Osimhen è un buon esempio di ciò che si può trovare in Ligue 1».