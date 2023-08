Napoli, Kim subito virale in Germania: perde il primo trofeo

Non comincia al meglio l'avventura di Kim Min Jae in Germania: l'ex difensore del Napoli ieri è stato in panchina per la prima uscita ufficiale della stagione, la Supercoppa tedesca contro il Lipsia, che ha lasciato però pochi dubbi. Il Bayern Monaco è stato sconfitto con un rotondo 3-0 e nel mondo sono subito diventate virali le immagini dei volti in panchina tra il difensore sudcoreano e Harry Kane, la punta appena arrivata dal Tottenham.