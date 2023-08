Napoli su Berardi? La risposta di Dionisi: «Non sappiamo a cosa stia pensando»

Il nome di Domenico Berardi torna a infiammare il mercato del Sassuolo in queste ore. L'attaccante italiano è stato accostato nuovamente al Napoli, che cerca un esterno per rimpiazzare Lozano in futuro.

«Berardi nell'allenamento non è mai cambiato in questi anni, quando ci sono io. La sua testa non la posso conoscere del tutto - ha spiegato Alessio Dionisi. - Non dico che mi abbiano sorpreso quelle parole ma se ha manifestato quello vuol dire che è un suo pensiero. L'allenamento lo fa bene, il resto non posso aggiungere altro perché non lo determino io» le parole dell'allenatore neroverde.