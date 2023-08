Osimhen cercato in Arabia: «Lo vogliamo nel nostro campionato»

«Osimhen è nigeriano come me. Per me è un grande, un fantastico artista del calcio. Certo, mi piacerebbe portarlo in Arabia». Queste le parole di Michael Emenalo, Director of football della Saudi Pro League, sulla situazione dell'attaccante del Napoli.

Come altre stelle del calcio europeo, anche Osimhen è stato cercato per il campionato saudita. «Sono sicuro che si troverebbe a meraviglia. Sono certo che il Napoli se la caverà, supererà la cosa e potrà trovare un altro nigeriano altrettanto forte».