Gli omaggi a Diego Armando Maradona non si fermano nemmeno in estate. L'ultimo volto noto a fare visita a Napoli è Radja Nainggolan, il centrocampista belga che oggi è stato ai Quartieri spagnoli per il murales dedicato all'ex campione argentino. L'ex centrocampista della Roma si è intrattenuto con alcuni tifosi per selfie e autografi.