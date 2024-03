Rischio turni sguarniti nel periodo primaverile. Proprio nella fase dell’anno che coincide con l’aumento dei turisti e crocieristi. Divampa la vertenza del comando di Polizia municipale, dove solo 8 agenti hanno detto sì al piano sicurezza e potenziamento straordinario per i prossimi mesi. Otto agenti su 200 in servizio. Troppo pochi. E scoppia la polemica. A denunciare la situazione incandescente è la Cgil Funzione Pubblica, guidata dal segretario provinciale Antonio Capezzuto. «Clamorosa è stata la risposta degli agenti della Polizia Municipale di Salerno che hanno respinto la proposta progettuale avanzata dall’Amministrazione comunale per il potenziamento dei servizi nei weekend di primavera – dichiara Capezzuto - Il progetto, che prevedeva una presenza potenziata degli agenti per le strade della città, è stato per ora sospeso dopo che il Comando nella giornata di venerdì ha acquisito la disponibilità solo di 8 agenti su quasi 200. Il rifiuto espresso in massa dai lavoratori è purtroppo la rappresentazione plastica del disagio, vissuto dagli operatori, rispetto al trattamento che il Comune ha immaginato di riservare ai propri dipendenti per questo progetto. Un personale già in difficoltà per la forte carenza di organico e che non ha visto riconosciuto dignitosamente da parte dell’Ente comunale. La non adesione della totalità degli agenti – aggiunge il segretario Cgil - è la dimostrazione che la dignità dei lavoratori non è oggetto di trattative al ribasso e che le proposte dell’Amministrazione hanno come unico effetti la riduzione dei servizi ai cittadini e un grave disagio per la città». I turni potenziati dei fine settimana primaverili sono in alto mare. Tutto questo in un comando che è in forte debito di ossigeno sul piano della dotazione organica. Ad oggi il comando, guidato dal comandante Rosario Battipaglia, dispone di 196 unità, di cui solo 62 viabilisti: la metà del corpo ha superato i 60 anni e altri 50 agenti hanno patologie con limitazioni mediche nel servizio. Questo pone l’urgenza dell’espletamento del nuovo concorso. «Un capoluogo di provincia che vuole avere la pretesa di assurgere a prestigiosa meta turistica non può non offrire quei presidi di ordine e sicurezza indispensabili ai cittadini e ai migliaia di turisti in arrivo nel weekend in città – rincara Capezzuto - Auspichiamo che l'Amministrazione ritorni sui propri passi riconvocando le organizzazioni sindacali stanziando le giuste risorse affinché vengano forniti ai cittadini servizi di qualità e all’altezza di Salerno. È chiaro che i lavoratori non sono più disposti a sopperire alle mancanze dell'ente, tra l'ormai endemica scarsezza di personale ed impegni non mantenuti, con un malpagato sacrificio».

Rappresentano un cerotto sull'emorragia i reclutamenti di una ventina di agenti della polizia locale stagionali. La vera attesa dei sindacati è rivolta al bando per l'assunzione di 45 agenti part time e a tempo indeterminato. Assunzioni, che, vista la situazione, potrebbero imprimere una vera svolta al comando di via Dei Carrari.