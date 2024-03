Jorit in Russia, Manfredi: «Condanniamo sempre l'invasione ucraina»

«Credo che sul giudizio che abbiamo su Putin e sulla condanna forte per l'invasione dell'Ucraina non c'è alcun dubbio. L'idea di trovare un modo per salvare il murale di Jorit che raffigura Maradona è una questione che interessa ai napoletani e non a Putin» così ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in visita nel rione di Taverna del Ferro, oggetto di un complesso restyling urbano che obbligherà alla rimozione del celebre murale di Jorit raffigurante Maradona.

«Se noi avremo la possibilità di salvare una parte del murale, ed è una questione esclusivamente tecnica, lo vogliamo fare perché rappresenta un simbolo identitario» ha concluso il sindaco commentando l'incontro tra lo street artist napoletano e il presidente russo.