1 - Nel suo periodo in Serie A (dal 2014/15), Kalidou #Koulibaly è tra i difensori:



1° per contrasti (384)

1° per passagi riusciti (11539)

1° per passagi riusciti nella metà campo avversaria (4815)

2° per vittorie (111)

6° per presenze (183).



Al primo posto per contrasti (384), per passagi riusciti (11539), per passagi riusciti nella metà campo avversaria (4815). Al secondo, invece, per vittorie (111) e al sesto di questa speciale classifica per presenze (183). Nessuno in Italia come Kalidou Koulibaly , il difensore azzurro che potrebbe lasciarequesta estate ma che, nel frattempo, viene incoronato da Opta Italia come miglior difensore dal 2014 - quando è arrivato in azzurro - a oggi.