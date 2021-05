Napoli, Koulibaly resta ai margini: solo palestra per il difensore

Torna in campo il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri si erano fermati ieri dopo la vittoria contro l'Udinese, ma oggi hanno subito ripreso il lavoro in vista del match contro la Fiorentina di domenica. Resta out dal gruppo azzurro Kalidou Koulibaly: il difensore azzurri, visto l'infortunio muscolare, ha svolto terapie questa mattina e lavoro in palestra.

