Ancora un gol, un altro per Dries Mertens che ha aiutato il suoa portare via i tre punti da Genova contro i rossoblu. «Stiamo facendo meglio in campo, sappiamo cosa fare e credo si veda durante le partite. Anche avere il gruppo al completo serve» ha detto il belga a fine gara.«Esultanza? Ho giocato sette anni con Callejon , sapere che può andar via fa un po' male» ha ammesso. «Tiene molto alla maglia e a questa squadra, mi ha detto che non vuole andare via e lasciarci. Poteva andarsene al mare, invece è rimasto gratis con i compagni, è un esempio straordinario, merita questa dedica. Vittoria per lui? Non esageriamo, ma siamo contenti che ha scelto di restare» chiude con un sorriso.