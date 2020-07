LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:53

Un gol importantissimo, la sua rete numero 124 con la maglia del Dries Mertens segna a Genova contro ilportando i suoi in vantaggio contro i rossoblu e poi catture le attenzione dei presenti, a casa come dal divano in salotto.Il belga ha infatti esultato portando la mano al mento, come aveva fatto il compagno José Callejon nelle ultime due occasioni. In una intervista ai nostri microfoni, qualche giorno fa, il belga aveva detto: «Proverò a convincerlo a rimanere» commentando la sua situazione in scadenza: che l'esultanza possa essere un segnale in questo senso?