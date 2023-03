Napoli, la maglia azzurra sbarca anche in NBA: «3 scudetti»

Due maglie del Napoli a bordocampo di una partita NBA? È quello che si è visto durante l'ultima notte di pallacanestro a San Francisco, in California: al Chase Center, casa dei campioni in carica Golden State Warriors, due maglie del club di Aurelio De Laurentiis dello scorso anno hanno fatto capolino tra le telecamere e tra le altre maglie dei tifosi padroni di casa.

Una delle due uniformi - la maglia scelta per entrambi i tifosi era quella verde dedicata ai portieri della passata stagione - porta anche il numero 3 con la scritta "Scudetti" sulle spalle. Giusto per restare in tema. Episodio simile si verificò sempre in NBA e sempre a San Francisco nel 2015: a bordocampo della Oracle Arena - il palazzetto che ormai è stato abbandonato dai Warriors per trasferirsi in una più moderna arena - un tifoso di casa si presentò con la maglia mimetica del Napoli realizzata da Macron per la squadra azzurra.