Osimhen chiesto da Ancelotti: è tra le opzioni per sostituire Benzema

Con Karim Benzema che si avvicina ai 36 anni, il Real Madrid la prossima estate è già pronto a cercare sul mercato un nuovo attaccante che possa prendere il posto della punta francese nelle prossime stagioni. Secondo quanto riportato da Ok Diario in Spagna, tra i profili seguiti molto da vicino dal club dei blancos ci sarebbe anche quello di Victor Osimhen.

L'attaccante del Napoli piace molto a Carlo Ancelotti che per pochi mesi non ha incrociato il nigeriano ai tempi della panchina azzurra. Il Real Madrid sa bene che contrattare con Aurelio De Laurentiis non è mai cosa facile, soprattutto perché in pole position per l'attaccante nigeriano ci sono i club di Premier League. Tra i seguiti da Ancelotti anche Adeyemi del Borussia Dortmund, ma con la dirigenza tedesca i rapporti non sono nel miglior momento vista la corte del Real negli ultimi mesi a Bellingham.