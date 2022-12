Napoli, la maglia di Natale piace: «Ce ne saranno ancora»

La maglia che ha fatto compagnia al Napoli di Luciano Spalletti lungo tutto questo dicembre non sarà l'unica curiosità pronta a essere sfornata dal club azzurro in questa lunga stagione. «Per il calendario c'è stata grande disponibilità da parte di tutti, i calciatori sanno di partecipare a un'iniziativa poco invasiva. Maglie? Ampliare la gamma è qualcosa di divertente, come la maglia di Natale» ha spiegato Alessandro Formisano.

L'Head of Operations del club azzurro ha annunciato novità ai tifosi nei prossimi mesi: «Come con la maglia natalizia ci saranno ancora altre sorprese nel corso della stagione» ha spiegato a Radio Kiss Kiss. «Tifosi? Col Villarreal c'è stato il pubblico delle grandi occasioni, col Lille un po' meno ma abbiamo fatto di tutto per permettere alla gente di avere un momento di svago col Napoli»