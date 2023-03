Napoli, la "Osi-mania" arriva anche in tv

Dai dolci alle scuole, ora anche in tv. La Osi-mania è davvero ovunque a Napoli: la mascherina dell'attaccante azzurro - che ormai è un must per ogni tifoso azzurro - fa capolino anche in televisione. È il conduttore di Canale 21 Peppe Iannicelli a sdoganarla davanti alla telecamera, come condiviso anche sui social. «Semel in anno licet insanire» ovvero «Una volta all'anno è lecito impazzire» la massima condivisa in latino da Iannicelli direttamente dai suoi canali social.