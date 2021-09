Napoli-Legea ora è ufficiale: partnership per le giovanili azzurre

Non solo Armani, anche Legea sarà partner del Napoli per la prossima stagione. Come ufficializzato ora dallo stesso marchio campano, la partnership seguirà le giovanili azzurre visto che EA7 coprirà solo la prima squadra e la Primavera.

LEGGI ANCHE Riparte il Napoli per l'EuroLeague: Lobotka resta ancora ai box