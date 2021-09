Dopo il giorno libero concesso da Luciano Spalletti, torna al lavoro la squadra azzurra: nel mirino il match di giovedì al Maradona contro lo Spartak Mosca, per l'Europa League. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partitina, successivamente esercitazione tattica. Ancora out resta Stanislav Lobotka: per lo slovacco terapie e allenamento personalizzato in campo.

