Napoli-Leicester, meme social: «Meno male che ci resta Petagna»

Napoletani sul filo del rasoio fino al 95’ di Napoli-Leicester e anche oltre, aspettando il triplice fischio di Legia Varsavia- Spartak Mosca e quel rigore sbagliato dai padroni di casa al 97’ che avrebbe invece potuto portare gli azzurri al primo posto del girone europeo saltando i playoff con le squadre uscenti dalla Champions. E invece «mai una gioia», commenta chi aspettava il risultato dal campo polacco. Mentre chi ha vissuto le emozioni del Maradona non può che ritenersi soddisfatto: «Vincere una sfida da dentro o fuori con sette titolari assenti e l’ennesimo infortunio in campo non può che essere un risultato grandioso», nota il pubblico social. Perché è proprio vero, da un po’ di tempo a questa parte non finisce una gara del Napoli senza un infortunio in campo, e a farsi male sono sempre le pedine più importanti. Senza considerare il Covid che ogni tanto tiene qualcuno ai box: «A sto punto un infortunio di Spalletti non mi creerebbe stupore», ironizza qualcuno.

Il 3-2 ha salvato le sorti del Napoli entusiasmando i tifosi. I più applauditi Petagna, da molti soprannominato l’incredibile Hulk, ma anche Ounas, una forza fresca e travolgente che serviva al gioco di Spalletti privato di tanti interpreti. Bene anche Elmas, mentre Lozano convinceva un po’ meno nella notte europea. Poi la tegola del suo infortunio, la preoccupazione, l’uscita in barella. «Ma poi l’hanno trovato il dente di Chucky?», si chiede ancora qualcuno sul web. Mentre in tanti ormai tentano tutti gli scongiuri contro il malocchio: «Non può più essere un caso che in ogni gara qualcuno finisce steso», è considerazione ormai comune fra i napoletani.

E ora più che mai con il Napoli secondo del girone il pensiero è uno: chi affronterà fra le squadre che arrivano dalla Champions? E allora in tanti si preparano al peggio: «Con questa ciorta sicuro al sorteggio becchiamo il Barcellona». E così i ragazzi di Spalletti sembrano lottare oltre che contro gli avversari anche con la dea bendata. Ma ora è tempo di pensare al campionato: domenica c’è l’Empoli, e il Napoli dovrà trovare le risorse per far bene, nonostante tutto.