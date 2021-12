Ounas specialista d'Europa: 4 gol internazionali in azzurro

Ha aperto il match con un bellissimo gol, il secondo della sua stagione ancora in Europa. Adam Ounas si prende il Napoli e trova un'altra gioia fuori dai confini nazionali. Come riportato da Opta Italia, infatti, quattro dei sette gol realizzati dall'algerino con la maglia del Napoli fin sono arrivati proprio in Europa League, dove ha trovato maggiore continuità.

