Potrebbe durare una sola stagione l'avventura dicon la maglia del. L'attaccante spagnolo, che ha messo insieme quest'anno 24 presenze con anche 4 gol tra campionato e, era arrivato da free agent la scorsa estate, ma l'annata controversa del club azzurro potrebbe significare anche l'addio anticipato.Nelle gerarchie di, infatti, Llorente potrebbe anche non rientrare, così come nei piani di un club che il prossimo anno rivoluzionerà mezza rosa. Secondo Marca, l'unica strada possibile per lo spagnolo è il rientro in patria, a, in quella che è stata la sua casa. All', infatti, è partita la sua carriera tra i professionisti e lìpotrebbe concludere la sua avventura. Illo valuta poco meno di, una cifra accettabile per un calciatore che tornerebbe volentieri a Bilbao.