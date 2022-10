Napoli-Lobotka, ok al rinnovo: accordo fino al 2028 per l'azzurro

Stanislav Lobotka pronto a dire sì al Napoli, ancora una volta. Dopo l'acquisto nel 2020, sta per concludersi la trattativa che porterà l'azzurro a firmare il rinnovo con il club di De Laurentiis che ha puntato forte su di lui: come confermato da Sky Sport, nelle prossime due settimane si metterà la firma all'accordo che legherà lo slovacco al Napoli fino al 2027, con una opzione per una stagione in più, fino al 2028, come da abitudine della società.

Il nuovo contratto che legherà Lobotka al Napoli toccherà i 3 milioni di euro annui (2,5 milioni per il quinto e ultimo anno dell'accordo). Alla firma anche un bonus: lo slovacco riceverà 2 milioni di euro. Nelle ultime due stagioni Lobotka è diventato indispensabile nel Napoli di Luciano Spalletti: in totale con la maglia azzurra ha giocato 79 partite con 2 gol.