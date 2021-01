43 reti in maglia Pachuca. altre 40 negli anni in cui ha vestito la maglia del Psv in Olanda. 17 complessivi con quella azzurra del Napoli. Il totale è molto facile: 100 gol ufficiali con le maglie delle squadre di club per Hirving Lozano, il messicano di Gattuso che anche ieri sera in Coppa Italia è andato in rete - unico azzurro in gol nelle tre competizioni giocate -. Un traguardo importante per Chucky che è già a quota 12 gol stagionali con il Napoli.

