«Quando provo a pensare alla persona che più mi ha ispirato nella vita, penso a mio nonno». Così Eljif Elmas dedica la rete al nonno scomparso nelle scorse ore. Il macedone del Napoli ha voluto omaggiare la sua scomparsa dopo la rete segnata allo Spezia ieri sera: «Sono triste, non ti rivedrò più tra noi, mi mancheranno la tua saggezza, i tuoi incoraggiamenti, la tua ispirazione. Ti dedico questo gol, nonno, E credo tu sia orgoglioso di me. Così come credo che tu ora sia in un posto migliore. Riposa in pace».

LEGGI ANCHE Napoli, Mertens preoccupa i tifosi: «La caviglia dà ancora fastidio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA