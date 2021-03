Napoli: Lozano punta il Milan, si avvicina il rientro del messicano

Obiettivo Milan, sempre più vicino il rientro di Lozano che accusò un infortunio muscolare, una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro, nel match del 13 febbraio contro la Juve al “Maradona”.

LEGGI ANCHE Napoli, la vittoria che serviva ​per il trittico terribile



IL RIENTRO

Un mese dopo, quindi, l’attaccante messicano dovrebbe rientrare nel gruppo dei convocati per la trasferta di domenica prossima contro i rossoneri di Pioli al “Meazza”. Terapie e lavoro personalizzato sul campo, questo il programma di lavoro svolto sabato a Castelvolturno, Hirving è sempre più vicino al rientro in gruppo per poter svolgere gli stessi allenamenti dei compagni: la situazione dell’infortunio è migliorata giorno dopo giorno e ormai Lozano è davvero a un passo dal rientro. Un ritorno che sarebbe importantissimo per Gattuso, il Chucky infatti è stato uno dei migliori in questa stagione mantenendo un rendimento costante e segnando 13 reti, 9 in campionato, 3 in coppa Italia e una un Europa League.

IL RILANCIO

Lozano si è rilanciato quest’anno dopo la prima stagione in maglia azzurra decisamente sotto tono: venne acquistato dal Psv per 42 milioni e si presentò con un gol contro la Juve a Torino nella seconda giornata di campionato ma fu solo un’illusione perché poi non riuscì mai a rendere al massimo delle sue potenzialità. Con l’arrivo di Gattuso cominciò a ritrovarsi e dal ritiro di agosto a Castel di Sangro ha cominciato alla grande la nuova avventura cambiando decisamente passo e il suo rendimento è stato subito molto convincente. Lozano è diventato praticamente insostituibile, Ringhio lo ha quasi sempre schierato da titolare sia in campionato che nelle coppe e le sue risposte sono state quasi sempre positive. Ha giocato soprattutto da esterno destro sia nel 4-2-3-1 che nel 4-3-3 e a volte sulla sinistra: su tutte e due le fasce ha fatto la differenza per la sua capacità di saltare l’uomo in velocità per poi crossare dal fondo oppure accentrarsi per il tiro in porta.

LE CARATTERISTICHE

Un attaccante prezioso per la sua capacità di creare la superiorità numerica e che con Gattuso ha migliorato molto la fase difensiva dando un contributo importante nella copertura sulla fascia: Lozano è stato funzionale al massimo per il sistema di gioco del Napoli risultando molto spesso il migliore in campo in assoluto tra gli azzurri. Ecco perché la sua presenza sarà fondamentale nella corsa alla Champions League a cominciare dal trittico terribile di tre partite consecutive in trasferta in una settimana contro Milan, Juve e Roma. Lo stop contro i bianconeri di Pirlo al “Maradona” arrivò in un momento in cui era in brillanti condizioni dal punto di vista atletico e molto carico proprio in virtù delle prestazioni molto brillanti che era riuscito ad assicurare in campionato, coppa Italia e Europa League.

IL RUSH FINALE

Ora a Lozano resta il rush finale, tredici partite di campionato, compreso il recupero contro la Juve: Napoli impegnato su un solo fronte, l’ultimo obiettivo rimasto che è anche quello più importante e cioè la qualificazione alla prossima Champions League. Gli azzurri dovranno centrare almeno il quarto posto e la spinta del Chucky potrà essere determinante per questa rincorsa: in questo secondo anno a Napoli è riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità facendo spesso e volentieri la differenza. E proverà ancora a farlo in questo finale di stagione. L’appuntamento è per domenica con il Milan, il suo rientro è sempre più vicino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA