Napoli, senti Marfella: «Meglio lo scudetto che la titolarità altrove»

«Da bambino, tutti in famiglia mi chiedevano: preferiresti essere un portiere in Serie A oppure vincere uno scudetto col Napoli? Io rispondevo sempre: anche se dovessi stare in panchina, vorrei vincere lo scudetto con il Napoli. Sono grato e felice per questa fantastica avventura». Davide Marfella non ha dubbi, il terzo portiere di Luciano Spalletti è pronto a far festa con i compagni al fischio finale di questa lunga stagione: «Essere allenati da lui per me è un onore, è un grande allenatore ma soprattutto è una persona straordinaria che riesce a trasmetterti una carica enorme. È molto merito suo e dello staff se quest'anno il Napoli sta esprimendo una mentalità vincente» ha detto il portiere napoletano.

Che "divide" il ruolo con Meret e Gollini: «Con Alex ho un rapporto splendido anche fuori dal campo, per me è un fratello maggiore. Gollini si è inserito subito bene e mi sta dando una grande mano. Insieme a due portieri di questa statura sto imparando tantissimo e mi auguro di crescere tanto» ha detto a Radio Kiss Kiss «Siamo carichi, sono tornati i nazionali, ci siamo allenati bene e non vediamo l'ora di ricominciare il cammino. Nel nostro vocabolario c'è il verbo vincere ma soprattutto c'è la voglia di lavorare per essere sempre al massimo. La Champions è un palcoscenico meraviglioso, però adesso pensiamo alla gara col Milan di domenica in campionato. Noi prepariamo sempre con cura la prima gara che arriva e lo faremo anche questa volta».