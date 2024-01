Napoli, Mazzarri ritrova Ostigard: squadra in ritiro a Pozzuoli da stasera

Un pomeriggio di lavoro intenso quello appena alle spalle a Castel volturno: dopo la debacle di ieri pomeriggio a Torino, la squadra di Walter Mazzarri è tornata in città e subito ad allenarsi per allontanare le scorie di un ko brutto e insostenibile, che tiene il Napoli ancora in corsa per la qualificazione Champions ma inesorabilmente lontano dai livelli intravisti solo qualche mese fa.

L'allenatore toscano ha ritrovato Ostigard: dopo i problemi di gastroenterite avvertiti nel weekend scorso, il difensore norvegese è tornato ad allenarsi con i compagni in gruppo oggi. Passi avanti per Olivera, che oggi ha svolto allenamento personalizzato in campo. La squadra sarà in ritiro a Pozzuoli da questa sera: un modo per riavvicinare il gruppo e provare a superare le difficoltà viste negli ultimi mesi.