Ancora un gol, per non farsi mancare proprio niente in questa settimana di nazionali. Dries Mertens segna, vince e convince con il suo, che strapazza con un deciso 5-1 l'Islanda e porta a casa altri tre punti. I diavoli rossi sono primi nel Girone A a punteggio pieno (6 punti) e chiudono col sorriso questa prima tornata di gare internazionali prima di tornare ai rispettivi club.Pronto a tornare a Napoli anche Elijf Elmas , il centrocampista macedone ieri ancora titolare e in campo per tutto il match contro la Georgia. L'1-1 finale tiene in gioco entrambe le formazioni, prime a pari punti (4) nel Girone C. Bene anche il Portogallo diche si impone 2-0 in trasferta in Svezia: solo panchina, però, per il terzino azzurro.