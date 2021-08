Ultima amichevole per il Napoli a Castel di Sangro, match che non vedrà ancora all'opera Dries Mertens e Hirving Lozano. Arrivati martedì in abruzzo, i due hanno sempre lavorato a parte, ma sui social si sono fatti notare: al di là del lavoro personalizzato, la partita a calcio-tennis vinta proprio da Mertens, come pubblicato proprio dal belga sui social.

