Dopo la rottura del legamento crociato rimediata nell'ultima sfida di campionato, che probabilmente lo terrà fuori per tutta la stagione, anche il Napoli ha voluto scrivere a Marko Rog, centrocampista croato del Cagliari ed ex azzurro. «Forza Marko, ti aspettiamo presto in campo» il messaggio che il Napoli ha scritto al centrocampista croato, che ha vestito la maglia azzurra dal 2016 al 2019.

