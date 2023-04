Napoli-Milan. Le lacrime social di Kvaratskhelia e Leao lo abbraccia con un cuore

Quella contro il Milan non è stata una serata facile per Kvaratskhelia che non solo è stato murato dalla difesa rossonera, ma poi si è anche fatto parare un calcio di rigore da Maignan. Alla fine della gara, infatti, il georgiano ha condiviso il suo dolore con un lungo messaggio sui social per abbracciare il popolo napoletano.

«È difficile per me vedere i vostri occhi pieni di lacrime, rendendomi conto che non potrei portarvi la felicità. Farò del mio meglio per imparare dall'esperienza di oggi. Sono profondamente dispiaciuto e assolutamente grato per il vostro supporto che sento ogni secondo! Vi amo tutti e prometto che torneremo più forti! Ci sono molte partite davanti, quindi il sogno continua».

Ma dopo qualche minuto il messaggio è stato commentato da Leao, avversario di turno che è stato decisivo con le sue giocate per decidere il passaggio in semifinale del Milan contro il Napoli. «Crak», ha scritto il portoghese, aggiungendo puoi un cuore. Un segno di grande rispetto e fair play, tra le due stelle di Milan e Napoli.