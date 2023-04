Napoli-Milan porta con sé anche strascichi e polemiche. Sui social ci ha pensato Hirving Lozano ad alimentarle: il messicano degli azzurri ha postato su Instagram il video del fallo su di lui di Rafael Leao in piena area, un rigore netto ma che l'arbitro Marciniak e il Var Uefa non hanno assegnato. Anche Luciano Spalletti nel post match ha sottolineato l'errore dell'arbitro polacco in occasione del fallo sul Chucky.