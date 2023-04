Spalletti fa i complimenti al Milan: «Ma c'è un rigore su Lozano»

È finita la Champions del Napoli. L'1-1 elimina gli azzurri e manda il Milan in semifinale. «Facciamo i complimenti a loro, hanno giocato due partite capitalizzando il massimo. Sono una squadra matura, sanno scegliere il momento in una partita» le parole di Luciano Spalletti a fine partita «Ma voglio farli anche ai miei: abbiamo giocato una Champions di alto livello, anche stasera abbiamo fatto bene».

«Abbiamo pagato ingenuità e inesperienza in alcuni momenti della partita. Eravamo al massimo, ma dopo le nazionali abbiamo il fiato corto, tra qualche errore e qualche ingiustizia» ha continuato il toscano a fine partita a Mediaset «Non credo si sia spezzato qualcosa, abbiamo sempre giocato in questi 180'. Loro hanno sbagliato un rigore, ma un rigore che potevamo evitarci così come potevamo evitare il gol subito stasera. Non siamo stati bravi a fermarli». Ora il campionato: «Non è una formalità, alla sconfitta contro il Milan 0-4 ci siamo arrivati un po' scarichi». L'arbitro fa parlare anche stasera: «C'è un rigore netto su Lozano, non si può non dare. Non mi attacco a niente: c'era rigore per loro ma anche per noi».